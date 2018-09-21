Kütahya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 5 ayrı adreste örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 2 sahte kimlik, 13 bin lira, bir miktar altın ve dolar ile dijital materyallar ele geçirildi. Operasyonda, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullananların da bulunduğu D.D, E.D, D.Ç, M.K, E.K. ve N.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan, haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin bazılarının saklanmak için Kütahya'ya geldiği öğrenildi.