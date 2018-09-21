Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe

Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, 8 terörist etkisiz hale getirildi.

8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş; üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi