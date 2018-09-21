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: Terör örgütüne ağır darbe

haberi... 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, ve bölgelerine düzenlenen hava harekatında, 8 terörist etkisiz hale getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 13:13 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 13:36
Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe

haberi... 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, ve bölgelerine düzenlenen hava harekatında, 8 terörist etkisiz hale getirildi.

8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş; üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi

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Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe
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