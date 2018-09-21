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’da 20 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 20 kilo 650 gram eroin maddesi ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 09:07 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 09:08
Van’da 20 kilo 650 gram eroin ele geçirildi
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında Gürpınar-Gevaş karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette arama yapıldı.

Narkotik Madde Arama Köpeği 'Alfa'nın da destek verdiği aramada kamyonetin taban kısmına zulalanmış 40 paket halinde toplam 20 kilo 650 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen ile ilgili olarak D.Ç. ve F.Ö. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
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Van’da 20 kilo 650 gram eroin ele geçirildi
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