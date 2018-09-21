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merkezli / operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındı

merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 11:25
Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak, İstanbuAntalyalya, ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında aralarında KHK ile meslekten ihraç edilen 2 polis memurunun yanı sıra örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 3 kişi olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.

Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındı
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