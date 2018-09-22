11 akademisyenle doktor gözaltında

Tokat:
Örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 ilde düzenlenen operasyonlarda, halen görevine devam eden bir binbaşı, 7 astsubay da dahil 15 şüpheli gözaltına alındı.
Daha önce meslekten ihraç edilen 4 polis, hâkim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerine yönelik soruşturmada da 4 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Adıyaman:
Örgütün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 ilde düzenlenen operasyonda, 8'i aktif görevde, 3'ü de ihraç edilmiş 11 doktor ve akademisyen gözaltına alındı. Elazığ:
Gaybubet evleri operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde 10 bin 85 TL, 2 bin 850 dolar, 2 bin 700 euro, ziynet eşyaları, 19 cep telefonu, 2 tablet, 4 laptop ve sahte kimlikler ele geçirildi. Karabük:
Örgütün TSK
'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7 ilde düzenlenen operasyonda, 5'i muvazzaf asker 8 şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak: ByLock
kullandığı belirlenen 2'si polis 5 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir:
ByLock kullandıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Marmaris: İzmir
ve Aydın
'daki soruşturmalarda aranan 2 şüpheli ile onlara yardım ve yataklık eden 2 kişi yakalandı. Kars:
3 rütbeli asker tutuklandı. Niğde:
6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan eski komiser yardımcısı M.Ü. yakalanarak tutuklandı.