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11 akademisyenle doktor gözaltında

ZİYA RAMOĞLU
MİHRİBAN KOÇAKER ZİYA RAMOĞLU ALİ FAİK ATAY RIDVAN UYSAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018
11 akademisyenle doktor gözaltında
Tokat: Örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 ilde düzenlenen operasyonlarda, halen görevine devam eden bir binbaşı, 7 astsubay da dahil 15 şüpheli gözaltına alındı.
Daha önce meslekten ihraç edilen 4 polis, hâkim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerine yönelik soruşturmada da 4 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.
Adıyaman: Örgütün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 ilde düzenlenen operasyonda, 8'i aktif görevde, 3'ü de ihraç edilmiş 11 doktor ve akademisyen gözaltına alındı.
Elazığ: Gaybubet evleri operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde 10 bin 85 TL, 2 bin 850 dolar, 2 bin 700 euro, ziynet eşyaları, 19 cep telefonu, 2 tablet, 4 laptop ve sahte kimlikler ele geçirildi.
Karabük: Örgütün 'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7 ilde düzenlenen operasyonda, 5'i muvazzaf asker 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak: kullandığı belirlenen 2'si polis 5 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir: ByLock kullandıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Marmaris: ve 'daki soruşturmalarda aranan 2 şüpheli ile onlara yardım ve yataklık eden 2 kişi yakalandı.
Kars: 3 rütbeli asker tutuklandı.
Niğde: 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan eski komiser yardımcısı M.Ü. yakalanarak tutuklandı.
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11 akademisyenle doktor gözaltında
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