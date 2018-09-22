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GK’da yoğun diplomasi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018
Başkan , Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 23-27 Eylül tarihlerinde 'yi ziyaret edecek. 'ta gerçekleştirilecek üst düzey görüşmelerin öncesinde Erdoğan, 24 Eylül'de düzenlenecek Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli etkinliğine katılacak. Başkan Erdoğan, 25 Eylül Salı günü Genel Kurul'a hitap edecek. Aynı gün, tarafından düzenlenecek öğle yemeğine katılacak. Erdoğan, New York'ta bulunduğu sürede BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Ziyaretleri vesilesiyle ABD'li iş çevreleri, kanaat önderleri ve Türk ve Müslüman toplumu temsilcileriyle de bir araya gelecek olan Başkan Erdoğan, medya kuruluşlarının temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştirecek.
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BMGK’da yoğun diplomasi
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