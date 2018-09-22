BMGK’da yoğun diplomasi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 23-27 Eylül tarihlerinde ABD
'yi ziyaret edecek. New York
'ta gerçekleştirilecek üst düzey görüşmelerin öncesinde Erdoğan, 24 Eylül'de düzenlenecek Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli etkinliğine katılacak. Başkan Erdoğan, 25 Eylül Salı günü Genel Kurul'a hitap edecek. Aynı gün, BM Genel Sekreteri
tarafından düzenlenecek öğle yemeğine katılacak. Erdoğan, New York'ta bulunduğu sürede BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Ziyaretleri vesilesiyle ABD'li iş çevreleri, kanaat önderleri ve Türk ve Müslüman toplumu temsilcileriyle de bir araya gelecek olan Başkan Erdoğan, medya kuruluşlarının temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştirecek.