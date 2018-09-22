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’nde 100 gözaltı

Giriş Tarihi: 22.9.2018
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında, 'nde görevli muvazzaf 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 100'ü gözaltına alındı.

İNCİRLİK OPERASYONU
Örgütün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan haberleştikleri tespit edilen 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, bir teğmen ve 77 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 5'inin pilot olduğu belirtildi. Harekete geçen Ankara Emniyet polisi, başkent merkezli 16 ilde şu ana kadar 100 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında Adana-İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı yapılan operasyonda, bir tabip üsteğmen askeri lojmanda, bir astsubay nizamiyede, diğer 4 astsubay ise Çukurova ilçesindeki evlerinde yakalanıp gözaltına alındı. Zanlılar Ankara'ya getiriliyor. Firarilerden 2'sinin ise yurt dışında olduğu bildirildi.
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Hava Kuvvetleri’nde 100 gözaltı
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