Her ilde aday çıkaracağız

AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik, dün gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Çelik özetle şunları söyledi: İTTİFAK İÇİN NİHAİ BİR KARAR YOK: Türkiye
'de her seçim
bölgesinde, her ilde, her ilçede aday çıkartacak şekilde genel merkezimiz çalışmaları sürdürüyor. Yerel seçim
lerde de bu ittifakın somut bir mekanizmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Şuanda ittifak yapılacak veya yapılmayacak, yapılacaksa şöyle yapılacağına ilişkin bir mekanizma ortaya çıkmış değildir. Nihai karar Cumhurbaşkanımız
ile Bahçeli'nin bir araya gelmesiyle ortaya çıkacaktır. YASSIADA ZİHNİYETİ HÂLÂ DİRİ:
(CHP
'li Dursun Çiçek
'in savcılarla ilgili söyledikleri) CHP milletvekilinin açıklaması son derece vahim bir açıklama. Vesayetin nasıl zihinlerde dolaştığını, nasıl kurumsallaştığını gösteren bir açıklama. Bununla ilgili CHP'den bir kınama, yalanlama gelmemesi de dolaylı bir onaylama olduğunu gösteriyor. Bu da CHP'de Yassıada zihniyetinin ne kadar güçlü, diri olduğunu gösteriyor. Şayet böyle başsavcılar varsa yargı kurumlarının bu başsavcıları ortaya çıkarması görevidir. Yargısal girişimler de yapılacaktır. AF KONUSUNDA AYRI DÜŞÜNÜYORUZ:
(MHP
'nin af teklifi) Tabi ki değerlendirmelerimiz olacak. Bizim buradaki ilkelerimizde bir değişiklik yok. Af konusunda aynı düşünmediğimiz, aynı yerde durmadığımız ortadadır. UÇAK AÇIKLAMASI DOĞRU DEĞİL:
(Bahçeli'nin Katar
uçağıyla ilgili sözleri) Bu açıklamaya katılmıyoruz. Devletlerin birbirlerine jestleri de olur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de çeşitli devletlere yaptığı jest vardır. Ancak CHP "hibe edildi bunun karşılığında taviz alındı" gibi bir tartışma yürütmeye çalışıyor. Bunu söyleyecekleri en son lider de Cumhurbaşkanımızdır. Türkiye'nin milli çıkarları milli onuru söz konusu olduğunda açık bir kararlılık söz konusudur. Bir yanlış görmüyoruz. ATATÜRK'ÜN MİRASI MİLLETİNDİR:
Atatürk milletimizin ortak değeridir, ulusal liderimizdir. Atatürk'ün her türlü mirası milletimizin ortak malıdır. Herhangi bir partinin, zümrenin değildir. Tüm mirasın Türk milletini temsilen devletin hazinesinde temsil edilmelidir. CHP'nin bu pozisyonundan vazgeçmesi gerekir. CHP SUÇLAMAKTAN ÇEKİNMİYOR:
(CHP'nin "Türkiye İdlib'te cihatçı grupları kurtaracak" iddiası) CHP'nin Suriye
politikasında her türlü grubun beyanını dikkate alıyor, bir tek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın beyanını dikkate almıyor. Sordukları sorulara bakın Esad adına sorulmuş sorulardır. Türkiye sahada DEAŞ
terör örgütüne karşı en etkili mücadeleyi verdiği zaman yabancı odaklar sustu ama onların içeride tercümanlığını yapanlar susmadı. TRUMP'TAN TALEP GELMEDİ:
ABD'nin BM
'deki temsilcisi ya da başka sözcüleri, "Erdoğan veya Türkiye tarafı Trump
'tan randevu talep ederse biz bunu değerlendirebiliriz" diyorlar. Tabi ki böyle bir üslubu doğru bulmuyoruz. B��yle bir yaklaşıma olumlu bakmamız doğru değil. Herhangi bir randevu talebinde bulunulmamıştır. ABD tarafı Cumhurbaşkanımız ile görüşmek isterse o talebe nasıl bir karşılık verileceğini değerlendiririz.