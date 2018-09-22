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tamam sıra Menbiç’te

Giriş Tarihi: 22.9.2018
İdlib tamam sıra Menbiç’te
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, mutabakatı ile büyük bir insani krizin önlendiğini, ile anlaşılan için de çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Kalın, "İdlib mutabakatının son derece insani bir krizi önlediğini ifade etmek istiyorum. diplomasi tarihine örnek olarak geçecek büyük bir barış ve diplomasi yolunu izlemektedir. Biz bu mutabakata sadığız bunu da hayata geçirmek için gerekli adımları atacağız" dedi. Menbiç'te ise şuana kadar 48 devriye çalışması yapıldığını belirten Kalın, "Çok yakın bir zamanda ABD ile hem müşterek eğitim hem de müşterek devriye faaliyetleri başlayacak. Bir tarafta Menbiç yol haritasını uygularken öbür tarafta ve 'ye her tür silah desteğinin, finans desteğinin, siyasi desteğin, medya desteğinin verilmeye devam edilmesi kabul edilemez. PYD ve YPG'ye verilen her destek, doğrudan ya da dolaylı olarak terör örgütüne verilmiş bir destek demektir" diye konuştu.
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İdlib tamam sıra Menbiç’te
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