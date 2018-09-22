İdlib tamam sıra Menbiç’te

Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib
mutabakatı ile büyük bir insani krizin önlendiğini, ABD
ile anlaşılan Menbiç Yol Haritası
için de çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Kalın, "İdlib mutabakatının son derece insani bir krizi önlediğini ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız
diplomasi tarihine örnek olarak geçecek büyük bir barış ve diplomasi yolunu izlemektedir. Biz bu mutabakata sadığız bunu da hayata geçirmek için gerekli adımları atacağız" dedi. Menbiç'te ise şuana kadar 48 devriye çalışması yapıldığını belirten Kalın, "Çok yakın bir zamanda ABD ile hem müşterek eğitim hem de müşterek devriye faaliyetleri başlayacak. Bir tarafta Menbiç yol haritasını uygularken öbür tarafta YPG
ve PYD
'ye her tür silah desteğinin, finans desteğinin, siyasi desteğin, medya desteğinin verilmeye devam edilmesi kabul edilemez. PYD ve YPG'ye verilen her destek, doğrudan ya da dolaylı olarak PKK
terör örgütüne verilmiş bir destek demektir" diye konuştu.