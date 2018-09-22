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'nde 78 düzensiz yakalandı

'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 78 düzensiz yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 10:37
Kırklareli'nde 78 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Demirköy, Kofçaz, Babaeski ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 6 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Irak, İran, ve uyruklu 78 kişiyi yakaladı.

ler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu arada, yabancı uyruklu kişilere yardım ettiği iddia edilen şüpheli M.Ç. tutuklandı.

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Kırklareli'nde 78 düzensiz göçmen yakalandı
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