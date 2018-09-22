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'te terör operasyonu! Mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

'in Pervari ilçesi Yazlıca Dağı bölgesinde terör örgütü 'ya yönelik süren operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 10:28
Siirt'te terör operasyonu! Mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı, 'ta konuşlu Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve güvenlik korucularınca terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonunun sürdüğü kaydedildi.

Bölgede iki teröristin görüntüsünü tespit eden güvenlik güçlerinin, teröristlerin kaçış istikametine olabileceği değerlendirilen bölgeleri Fırtına obüsleriyle ateş altına aldığı kaydedilen açıklamada, 3 mağara ile 5 ayrı noktada yapılan aramalarda el bombası, iki jeneratör, keskin nişancı tüfeği dürbünü, 18 makineli tüfek mühimmatı, kalaşnikof tüfek şarjörü ve mühimmatı, 10 tüp, 10 çuval gübre, 15 metre tel, 3 elektronik devre ile çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, ele geçirilen silah ve mühimmat ile elektronik devrelerin incelenmek üzere muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildiği bildirildi.

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Siirt'te terör operasyonu! Mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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