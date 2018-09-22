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Sözde tim komutanı eylemleri deşifre etti

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018
TERÖR örgütü PKK'nın sözde Orta Saha diye adlandırdığı , , Bingöl üçgeninde kadın teröristlerin sözde özel güç sorumlusu Mihriban Y. teslim olup itiraflarda bulundu. Verdiği bilgiler ışığında teröristlere ait çok sayıda patlayıcı ve silah depolanan gizli yeraltı sığınakları bulunarak kullanılamaz hale getirildi. Kadın terörist ayrıca teröristlerin planladıkları saldırıları da deşifre etti. Savcının iddianamesinde etkin pişmanlık uygulanmasını istediği Mihriban Y., yine teröristlerle işbirliği yapan 6 kişinin isimlerini ve adreslerini de verdi. Kadın terörist 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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Sözde tim komutanı eylemleri deşifre etti
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