34 askere FETÖ’den gözaltı kararı

Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ
'nün TSK
içindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nda aktif görevde bulunan 19'u üsteğmen, biri teğmen olmak üzere 20 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık, şüphelilerin FETÖ'nün mahrem imamları ile kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiklerinin tespit edildiğini duyurdu. Adana
merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda ise aynı gerekçeyle 14 asker hakkında gözaltı kararı verildi, 12'si tutuklandı. 4 şüphelinin alınan ifadesinde "Darbeyi kim yaptı sorusuna "Darbeyi kimin yaptığını bilmiyoruz. Basın FETÖ yaptı diyor" dediği öğrenildi.