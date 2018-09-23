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34 askere ’den gözaltı kararı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018
34 askere FETÖ’den gözaltı kararı
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'nün içindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nda aktif görevde bulunan 19'u üsteğmen, biri teğmen olmak üzere 20 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık, şüphelilerin FETÖ'nün mahrem imamları ile kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiklerinin tespit edildiğini duyurdu.
merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda ise aynı gerekçeyle 14 asker hakkında gözaltı kararı verildi, 12'si tutuklandı. 4 şüphelinin alınan ifadesinde "Darbeyi kim yaptı sorusuna "Darbeyi kimin yaptığını bilmiyoruz. Basın FETÖ yaptı diyor" dediği öğrenildi.
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34 askere FETÖ’den gözaltı kararı
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