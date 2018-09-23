Bin liralık gömlekle kriz tellallığı yapıyor

İstanbul'da cuma namazı zamanında Kapalıçarşı
'ya gelen ve esnafın kepenk kapattığını iddia ederek yalan söyleyen CHP
İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin
algı operasyonunu sürdürüyor.
Tekin, Kapalıçarşı esnafının yalan söylediğini açıklamasına rağmen "Dükkanlar cumadan değil, krizden kapalı" iddiasına dün de devam etti.
Tekin'in, Kapalıçarşı ziyaretine Brooks Brothers marka gömleğiyle geldiği ve bu gömleğin de 967.19 TL olduğu ortaya çıktı. Tekin'in, ekonomiye yönelik bir algı operasyonu yaparken yüksek fiyatlı gömlek giymesi sosyal medyada eleştirildi. YALANINDA ISRARCI
Tekin, Twitter hesabından bir muhabirin "Cuma vakti cumaya gitmek için dükkanlar kapanır... Muharrem İnce'ye sorsanız size anlatırdı" şeklindeki sorusuna "İstanbul'da cuma vakti 13.03, tweet saati 14.10. Dükkanlar da cumadan değil, krizden kapalı" yanıtını vermişti. Tekin'in yalanında ısrar etmesi tepki ise çekiyor. Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kapalıçarşı'dayız. Satış yok. Esnaf mutsuz. Her yer kapalı. Tarihinin en kötü dönemi. Kepenk kapanmış. İstanbul Türkiye'de ticaretin kalbidir. Kapalıçarşı İstanbul'da ticaretin kalbinin attığı yer. Kalp atmıyor" ifadelerini kullanmıştı. Tekin'in kepenk kapattığını iddia ettiği Çıtak Döviz'in sorumlusu Salih Bülbül, "Gürsel Tekin'in ziyaret ettiği an cuma namazı saatiydi. Esnaf namazdaydı. Cuma saatinde çarşımızda kepenkler ve dükkânlar kapalı olur. Bu yüzden Gürsel Bey yanlış anlamış durumu. Kapalıçarşı çalışmaya devam ediyor" demişti. KILIÇDAROĞLU DA PAHALI GÖMLEK GİYİYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Deniz Baykal'ın FETÖ'nün kaset kumpasıyla genel başkanlıktan istifa etmesinin ardından 22 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleşen CHP'nin 33. Olağan Kurultayı'na 495 TL'ye satılan Etro marka İtalyan gömlekle çıkmıştı. Milano merkezli ünlü İtalyan markasının Türkiye'de sadece seçkin mağazalarda satıldığına dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, "Halkçı Kemal gitti, yerine Etro Kemal geldi" diyerek CHP liderini eleştirmişti.