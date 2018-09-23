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'dan flaş af açıklaması!

Başkanı , Özbekistan ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, MHP'nin af teklifi konusunda, "Bütün kanun teklifleri nasıl işlem görüyorsa bu teklif de aynı şekilde işlem görecektir" dedi

Giriş Tarihi: 23.9.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 11:46
Binali Yıldırım'dan flaş af açıklaması!

Başkanı , MHP'nin af teklifine ilişkin, "Bütün grupların vereceği teklifler değerlendirilecektir. TBMM'ye sunulan bütün kanun teklifleri nasıl işlem görüyorsa bu teklif de aynı şekilde işlem görecektir" dedi.

Meclis Başkanı Yıldırım, Özbekistan ziyareti öncesi Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, "Yeni dönemde iç tüzüğün uyarlanması konusu var. Partilere yeni iç tüzükle ilgili tekliflerinizi TBMM'ye getirirseniz bir çalışma yapılabilir demiştim. Şuana kadar gelen bir teklif olmadı" dedi.

CHP milletvekili 'nun tahliye edilmesi hakkında konuşan TBMM Başkanı Yıldırım, "Enis Berberoğlu hakkında hukukçular tartışıyorlar. Verilen karardan sonra Berberoğlu tahliye edilmiştir, bu önemlidir. Bundan sonraki süreç kendi içinde devam edecektir" dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Özbekistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu

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Binali Yıldırım'dan flaş af açıklaması!
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