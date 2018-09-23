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Bir haftada 1061, dün 520 yakalandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018
Bir haftada 1061, dün 520 göçmen yakalandı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 14-21 Eylül arasında 18 olayda bin 61 düzensiz yakalandı. Bunların 518'i 'nden kaçmak isterken yakalanırken 149'u son anda ölümden kurtarıldı. Karada yapılan operasyonlarda ise 543 göçmen ve 3 kaçakçı yakalandı. Dün de çok sayıda göçmen yakalandı. Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına gitmek isterken 'in Dikili açıklarında 51, 'nın Seydikemer ilçesinde 53, 'nin ilçesinde 28, 'in Ayvalık ilçesinde 7 göçmen yakalandı. 'nde 78, 'de ise 313 düzensiz göçmen sınırı geçemeden yakalandı.
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Bir haftada 1061, dün 520 göçmen yakalandı
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