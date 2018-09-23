Bir haftada 1061, dün 520 göçmen yakalandı

İçişleri
Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 14-21 Eylül arasında 18 olayda bin 61 düzensiz göçmen
yakalandı. Bunların 518'i Ege Denizi
'nden kaçmak isterken yakalanırken 149'u son anda ölümden kurtarıldı. Karada yapılan operasyonlarda ise 543 göçmen ve 3 kaçakçı yakalandı. Dün de çok sayıda göçmen yakalandı. Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına gitmek isterken İzmir
'in Dikili açıklarında 51, Muğla
'nın Seydikemer ilçesinde 53, Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde 28, Balıkesir
'in Ayvalık ilçesinde 7 göçmen yakalandı. Kırklareli
'nde 78, Edirne
'de ise 313 düzensiz göçmen sınırı geçemeden yakalandı.