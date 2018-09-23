Cumhurbaşkanlığı sistemi kökleşecek

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
"Kadınlar Güçlensin Türkiye Büyüsün" temalı MHP Kadın Kolları Genişletilmiş İstişare Toplantısı'na katıldı. Bahçeli burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
Cumhur İttifakı'nın şuuruyla temellenmesini ve teminini hedeflediğimiz önümüzdeki Mahalli İdareler Seçimleri kadınlarımızın gücüyle Türkiye'nin önünü açacak. İlave olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kökleştirecek. Kimin ne dediğinin önemi yok. Kimin hangi oyunları oynadığının, hangi karanlık senaryolardan medet umduğunun bir kıymet-i harbiyesi olmayacaktır.
Tahran'da Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın İdlib'de yaşayan sivil halkın zarar görmemesi ve Türkiye'ye yönelik muhtemel bir göçün başlamasının önüne geçilmesi için yaptığı ateşkes çağrısı önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanı 17 Eylül'de Rusya lideri Putin ile bir araya gelmiş, çıkan mutabakat memnuniyet verici bir gelişme olmuştur. Güvenli bölge Suriye'den gelebilecek muhtemel göç dalgasını kaynağında engellemiştir. PKK/YPG terör örgütünün Akdeniz'e şirret ve zehirli koridor açma emeli daha da zorlaşmış, engele takılmıştır.
ABD gerçekten bölgede kalıcı barış ve istikrar istiyorsa terör örgütlerinin hamiliğini yapmaktan vazgeçmelidir. Anlaşıldığı kadarıyla, ABD'nin Suriye'de siyasi istikrar diye bir derdi yoktur. ABD'nin amacı kaostur, krizdir, siyasi buhrandır.