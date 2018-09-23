HDP’ye Van’da şok

Halkların Demokratik Partisi(HDP)tarafından Van İpekyolu ilçesinde bulunan Musa Anter parkında saat 16:00 ila 19:00 saatleri arasında miting düzenlendi.



Mitinge, HDP Van Milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç , HDP İl Başkanı Ümit Dede, HDP İl Eş Başkanı Yadişen Karabulak, HDP Meclis Üyesi Yunus Parim ,HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ,DBP İl Başkanı Ökkeş Kava ve yerel sanatçılar Fikret Babat, Abdülkadir Çat, Ruken Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 500 kişi katıldı.





GÖREVLİ POLİS SAYISI DAHA FAZLAEtkinlik saat 18:30'da sorunsuz olarak sona erdi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre miting için 600 polis görevlendirilmişti. Yani HDP mitingte görevli polislerden bile fazla adam toplayamayarak büyük bir hezimet yaşadı.