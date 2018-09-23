İkiz şehitlerin adı memleketlerinde yaşayacak

15 Temmuz
darbe girişiminde Ankara'da Gölbaşı Özel Harekât Merkezi'nde şehit düşen ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin adı memleketleri olan Adıyaman
'ın Besni ilçesinde üst geçide verildi. Besni- Gaziantep yolu üzerinde bulunan Kurugöl köyü muhtarı Hamza Yıldırım, yapılacak üst geçide Besnili olan 15 Temmuz şehidi ikizlerin adının verilmesi için müracatta bulundu. Besni Kaymakamlığı ve Elazığ Karayolları 8. Bölge müdürlüğü üst geçide şehit ikizlerin adının verilmesini onayladı.