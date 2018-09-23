Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > TBMM Başkanı Yıldırım, Özbekistan’da

Başkanı Yıldırım, Özbekistan’da

Başkanı , resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a geldi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018 16:41
TBMM Başkanı Yıldırım, Özbekistan’da

Başkanı , resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi. Yıldırım ve beraberindeki heyet, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov tarafından ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Yıldırım'a geleneksel Özbek kıyafetli gençler, çiçek takdim etti.

Taşkent'teki temasları kapsamında Yıldırım, bu akşam Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov'un, onuruna vereceği yemeğe katılacak. Yarın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilecek Yıldırım'ın, Özbekistan Başbakan Abdulla Aripov, Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov ve Senato Başkanı Nigmatulla Yoldaşev ile görüşmesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
TBMM Başkanı Yıldırım, Özbekistan’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN