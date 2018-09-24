Aranan FETÖ’cü 3 bin dolar verdiği doktorla yakalandı

Adana
'da bir 'gaybubet' evinde kaldığı tespit edilen FETÖ
üyesi 2 kişiyi yakalamak için operasyon düzenleyen Adana Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, şüphelilerden birini evde yakaladı. Polis daha sonra evde kaldığı belirlenen firari yurt pansiyon müdürü Abdülvaris Altun'un peşine düştü.
Şüpheli Çukurova Devlet Hastanesi yakınlarında fiziki takibe alınan Altun, doktor M.T. ile buluşarak hastane önündeki kafeteryaya oturdu. Polis ekipleri, yaklaşık 1 saat sohbet eden iki kişiyi gözaltına almak için harekete geçti. Doktor M.T. masaya gelen polis ekiplerine "Ben doktorum. Bir saniye" dedi. "DOKTORU TANIMIYORUM"
Polis doktor M.T.'ye Abdülvaris Altun'u nereden tanıdığın sorudu. Doktor M.T., "Benim ortaokuldan arkadaşım. Sohbet ediyorduk" diye cevap verdi. Altun ise "Ben onu tanımam. Dilimde yara vardı. Muayene olmaya geldim" dedi. Doktor M.T., polislerle konuştuğu sırada cebinde bulunan 3 bin doları duvar dibine attı. Sorgusunda, "Polislerin FETÖ operasyonu yaptığını öğrenince korktum ve cebimde bulunan doları attım" diyen doktor tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken Altun ise tutuklandı. Doktor M.T. açığa alındı.