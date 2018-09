Bazı müttefikler terörü himaye ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD 'ye gitti. Program öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı 'nda bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, gündeme ve ABD gezisine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Trump'la görüşecek misiniz" sorusuna, "Talep gelirse değerlendiririz" dedi. Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de açılacağını da tekrarladı. ABD'ye hareketi öncesinde basın toplantısı gerçekleştiren Erdoğan şunları söyledi:"İlk gününde Birleşmiş Millet (BM) Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Konuşmamda insani krizlere dikkat çekerek, vicdanları derinden yaralayan bu sorunlara çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım. Bu noktada Suriye 'deki gelişmelere dikkat çekeceğiz. Suriye krizinin üzerinden 7 yıl geçti ancak hiçbir ülke Türkiye kadar elini taşın altına koymadı. Bizim kadar da bedel ödemedi.Şu an Suriye'nin geleceği için en büyük sorun Fırat'ın doğusunda, kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır. İran 'daki son meydana gelen terör eylemi... Dün akşam itibariyle 29 kişinin öldüğü böyle bir durumda bölgedeki hassasiyetler artıyor. Bir taraftan Suriye krizinin siyasi çözümü yolunda adımlar atılırken, bu bataklığın kurutulması için de gerekenler yapılmalı. İran halkının da başı sağolsun. Türkiye olarak bölgedeki bütün gelişmelerde gerek Tahran gerek SOÇİ zirvesi bunlar hassasiyetimizi aynen artırmamız gerektiriyor.Ekonomik alandaki hassasiyetlerimiz kapsamında, ABD'li yatırımcılarla bir araya geleceğiz. Türkiye'deki ABD'li yatırımcılarla görüştük. Çok etraflıca konuları ele aldık. Şimdi de ABD'de bir başka katılımını yönetim kurulu başkanları ve CEO'larla görüşeceğiz. Medya kuruluşları temsilcileri, kanaat önderleriyle istişarelerimiz olacak. New York 'taki temaslarımızın ardından 27-29 Eylül'de Almanya 'yı ziyaret edeceğiz. Sayın Steinmeier'in önerisiyle ziyaretim devlet ziyareti niteliğinde olacaktır. Kendilerine, bu davetten ötürü teşekkürlerimi iletiyorum. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi akabinde yurtdışında yapacapımız ilk devlet ziyareti olacaktır. Almanya'da Angela Merkel ile de bir araya geleceğiz. Ziyaretimin son günü Köln'deki DİTİB Camisi'nin resmi açılını yapacağız.Almanya ziyareti, siyasi ilişkilerimizde son birkaç yıldır yaşanan dönemin tamamen geride bırakılması olacaktır. Öte yandan ekonomik alanda atabileceğimiz adımlar olacaktır. AB'ye tam üyeliğimiz, gerek gümrük birliğimizin genişletilmesi Türk vatandaşlarına vize serbestliği sağlanması konusunda yapıcı bir rol üstlenmesini de bekliyoruz.Yakın coğrafyamızda cereyan eden gelişmeler de bir başka konu başlığımız olacaktır. Almanya'nın insani meseleler karşısında gösterdiği duyarlılığı takdirle karşılıyoruz. Avrupa'da artış gösteren ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığını da görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ortak aidiyeti ve farklılıklara saygıyı öne çıkaran yaklaşımını değerli buluyoruz. Sayın Merkel'in de ırkçı eylemler karşısında durduğunu biliyoruz. PKK ve FETÖ gibi örgütlere karşı daha etkin mücadele beklentimizi paylaşacağım. Terörizmle işbirliğe hazır olduğumuzu da vurgulayacağım.(ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek misiniz? sorusu üzerine) "Amerika tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil."Düne kadar Rusya'dan gelen bir heyet bizim buradaki heyetlerimizle görüşme yaptılar. Bu görüşmelerin neticesinde detay çalışmalar üzerinde de duruldu. Bizim orada 10 maddelik metin üzerinde çalışmaları arkadaşlarımız detaylandırdılar. Bölgenin barışı için bu adımı atacağız. 3.5 milyon insanın yaşadığı İdlib'de siviller burayı terk edecekleri zaman gidecekleri tek yer Türkiye... Biz zaten 3.5 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Böyle büyük bir mülteci akınını Türkiye'nin üstlenmesi kolay değil. Anlaşmanın sağlanmış olması bizi de bölgeyi de rahatlatmış oldu.Seçimlere uzun bir zaman var. Biz liderler olarak görüşme noktasında her zaman açığız. Sayın Genel Başkanı'nın (Bahçeli) ifade ettiği gibi bizden de genel başkan vekilini görevlendirdim. Genel başkan vekilim ve genel başkan yardımcım bu işe hazır. Onlar görüşmeleri kendi aralarında başlatacaklar. Muhteva nedir bilinmesi lazım. AK Parti olarak şu anda tüm belediyelerde seçime girmek üzere hazırlığımızı sürdürmekteyiz. Cumhur İttifakı noktasındaki hassasiyetimizi bundan sonraki süreçte de koruruz. Bunun devamının da ülkenin geleceği açısından faydalı olduğuna inanıyoruz.Ben şimdi bunu sizden duyuyorum. Öyle bir şey yok. Dün zaten oradaydım. Tekraren arkadaşlarımıza sordum. 29 Ekim'de inşallah açılışını yapacağız. Ama nedir? Peyderpey iniş kalkışlar da THY'nin İGA ile yapacağı görüşmeler çerçevesinde olacaktır. Bir anda Atatürk Havalimanı devreden çıkmayacak, bir geçiş süreci var. 29 Ekim oranın açılış tarihidir. Test çalışmalarını Teknofest'te yaptık. Bir defa terminal binası her şeyiyle hazır durumda. Pist gayet güzel."