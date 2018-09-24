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'ndan 'da diplomasi trafiği

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ’ta bulunan Mevlüt , Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni, Lesotho Dışişleri Bakanı Lesego Makgothi ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile görüştü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018 21:44 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 02:11
Çavuşoğlu'ndan New York'da diplomasi trafiği

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmeler sonrasında Lesotho ve Paraguay'la karşılıklı büyükelçilik açılması kararı alındı.

İkili görüşmeler sonrası yapılan açıklamada, Lesotho'ya büyükelçilik açılacağı, Lesotho'nun da ileride Türkiye'de büyükelçilik açma kararlarını teyit ettikleri duyuruldu.

Paraguay Castiglioni'yle yapılan ikili görüşmeye ilişkin edinilen bilgiye göre, Türkiye ve Paraguay arasında karşılıklı büyükelçilik açılmasına karar verildi.

, Paraguaylı mevkidaşıyla yaptığı görüşme sonrasında ise Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, paylaşımında, "'nın önde gelen ülkelerinden Paraguay ile ilişkilerimizde yeni bir dönem başlıyor, büyükelçiliklerimizi karşılıklı olarak açıyoruz." ifadesine yer verdi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani'yle yapılan görüşmenin de verimli geçtiği kaydedildi.

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Çavuşoğlu'ndan New York'da diplomasi trafiği
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