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de takı için cihazı kullandılar

'de geçen hafta yapılan bir de damat ve geline takı takacak davetlilere kolaylık olması için cihazı ile çekim yapıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 14:25
Düğünde takı için POS cihazı kullandılar

'de turizm sektöründe çalışan Kadir Yördem (27) ile Canen Öner (27) için Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde iki gün iki gece süren ile dünyaevine girdi. Düğünde, davetlilerde para sıkıntısı olmaması için cihazı da düğün alanına getirildi. İl Başkanı Emrullah Gür ve çok sayıda kişinin katıldığı düğünde kimi davetliler damada para takerken, nakit parası olmayanlar da kredi kartı ile damadın yanındaki POS cihazından yararlandı.

Damat Yördem, düğünün yapılacağı mahallenin bankaların ATM'lerine uzak olduğu için böyle bir yönteme başvurduklarını belirterek, "Düğün yaptığımız yer merkezdeki ATM'lere uzak olduğu için kredi kartlı uygulamasını başlattık. Burada takı takanlara taksitli çekimler de yapabiliyoruz. Bize takı takacak olan davetliler şifrelerini giriyor, miktarı kendimiz belirliyoruz" dedi.

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Düğünde takı için POS cihazı kullandılar
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