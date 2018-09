Fırat’ın doğusu da güvenli hale gelecek

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , BM 73. Genel Kurulu için geldiği New York 'ta, Türk ve Müslüman toplumun temsilcileriyle buluştu. Türk- Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nce (TASC) tarafından düzenlenen etkinlikte coşkulu katılımcılar tarafından "We love Erdoğan"(Erdoğan'ı seviyoruz) ve "We love Turkey" (Türkiye'yi seviyoruz) yazılı dövizlerle karşılanan Erdoğan, özetle şunları söyledi:Ekonomik durumu bizden çok ileride olan ülkelerin sığınmacıları kabul etmemek için birbirini yediği bir dönemde, biz 3,5 milyonu aşkın Suriye li mazluma sahip çıktık. Kapımıza sığınan hiçbir kardeşimizi eli kanlı katillere teslim etmedik, bırakmadık.Bir dönem PYD-YPG'li teröristler ile DEAŞ'lı canilerin işgali altında bulunan 4 bin kilometrekarelik alanda huzuru biz sağladık. 260 binin üzerinde Suriyeli kardeşimizin vatanlarına dönmesini sağladık.Son İdlib krizinde olduğu gibi, tek bir sivilin dahi burnunun kanamaması için diplomatik alanda yoğun çabalar yürüttük. Bir dönem teröristlerin ellerini kollarını sallayarak dolaştığı bölgelerde, bugün Suriyeli çocuklar hiçbir korku duymadan okullarına gidiyor. Afrin'de gidiyor, El Bab 'da gidiyor, Cerablus'ta gidiyor.İnşallah önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde, Suriye'nin içindeki güvenli bölge leri artırmaya devam edeceğiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi son bulana, Suriye'nin geleceğine kast eden çetelerin kökü kazınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.Aynı şekilde ilk kıblemiz Kudüs 'ü, işgalcilerin ve Filistinlilere devlet terörü uygulayanların ihtiraslarına terk etmeyeceğiz. İsrail ve Amerikan yönetimlerinin Kudüs'ün izzetini ve onurunu ayaklar altına alan tacizlerine karşı mücadelemizi diplomaside en üst düzeyde vereceğiz.