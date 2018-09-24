Siirt’te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün İl jandarma Komutanlığınca Baykan ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyon nedeniyle bazı köy ve mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan hava destekli operasyonda, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edilen 2'si kadın, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Baykan ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayının 5'e çıktığı belirtilerek, "24 Eylül 2018 günü Siirt İl jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan hava destekli operasyonlar kapsamında, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 24 Eylül 2018 tarihi itibariyle Baykan ilçe kırsalında düzenlenen operasyonlarda toplamda 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede geniş kapsamlı operasyon devam etmektedir" denildi.