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raporu

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YÜKSEL TEMEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018
Suikast raporu
Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren FETÖ'cü polis 'ın saldırıyı rahat gerçekleştirmek için günü olan 19 Aralık 2016'da sabah hastaneye giderek 1 günlük rapor aldığına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaye eklenen görüntülerde Altıntaş, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne saat 08.29'da giriş yapıyor. Üzerinde spor kıyafet ve siyah bir mont bulunan Altıntaş, hızlı adımlarla hastaneye ilerliyor. Altıntaş'ın muayene olduktan sonra saat 08.49 sıralarında ise elindeki raporla hastaneden çıktığı görülüyor.
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Suikast raporu
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