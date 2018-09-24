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'da 10 kilo eroin ve 635 gram ele geçirildi

'ın Başkale ilçesinde jandarma tarafından metruk binaya düzenlenen operasyonda, 10 kilo 268 gram eroin, yol kontrolleri sırasında yolcu otobüsünde yapılan aramada da bir yolcuya ait poşette, meyve suyu kutularına zulalanmış 635 gram ele geçirildi. Operasyonlarda 1 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 12:10
Van'da 10 kilo eroin ve 635 gram esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkale'nin Albayrak Mahallesi'nde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, mahalledeki metruk bir binaya operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 paket halinde 10 kilo 268 gram eroin ele geçirildi.

YOLCU OTOBÜSÜNDE ESRAR

Gevaş ilçesinde Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ise Van-Bitlis karayolu üzerindeki Balaban'da yol kontrolü yaptı. Durdurulan yolcu otobüsünde hareketlerinden şüphelenilen bir yolcunun üst araması yapıldı. Aramada, yolcuya ait poşetin içerisinde zulalanmış meyve suyu kutularında 635 gram ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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Van'da 10 kilo eroin ve 635 gram esrar ele geçirildi
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