Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > 5 ilde Adana merkezli FETÖ operasyonu

5 ilde merkezli operasyonu

5 ilde polis ve askeri okullardan atılan 'cülere yönelik şafak vakti yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 25.9.2018 08:59 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 09:00
5 ilde Adana merkezli FETÖ operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'nün gizli iletişim sistemi olan kullandığı ileri sürülen ve örgüt elamanı olduğu için polis ve askeri okullardan atılan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Adana merkezli , Hatay Kütahya ve 'da şafak vakti 22 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt üyesi olduğu ileri sürülen çok sayıda kişi gözaltın alındı.

Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
5 ilde Adana merkezli FETÖ operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN