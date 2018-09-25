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Başkan Erdoğan'dan kritik temaslar

Başkan , kapsamında Mozambik Devlet Baskanı Filipe Jacinto Nyusi ile görüştü.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 23:03 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 23:07
Başkan Erdoğan'dan kritik temaslar

Başkan , 73. görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu ABD'nin kentinde Mozambik Devlet Baskanı Filipe Jacinto Nyusi ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan, Nyusi ile görüşmesinin ardından Slovenya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SLOVENYA CUMHURBAS¸KANI PAHOR İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbas¸kanı Borut Pahor ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbas¸kanı Pahor ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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Başkan Erdoğan'dan kritik temaslar
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