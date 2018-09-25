Başkan Erdoğan'dan kritik temaslar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentinde Mozambik Devlet Baskanı Filipe Jacinto Nyusi ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.



Başkan Erdoğan, Nyusi ile görüşmesinin ardından Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SLOVENYA CUMHURBAS¸KANI PAHOR İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbas¸kanı Borut Pahor ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbas¸kanı Pahor ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.