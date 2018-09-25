Emine Erdoğan, Afrikalı kadınlara ilişkin makale kaleme aldı

"Afrika'nın sorunlarını çözmek için kadınlara şans verin" başlıklı makalesinde Emine Erdoğan, Afrikalı kadınların güçlendirilmesinde eğitimin kritik rol oynayacağını vurguladı.

Emine Erdoğan, "Son yıllarda 46 Afrika ülkesinden 3 bine yakın genç kız, Türk devletinin sağladığı burslarla yüksek kaliteli milli eğitim kurumlarına erişim sağladı. Programın başlayışından bu yana 362 kadın, Türkiye'deki eğitimlerini tamamladı ve kendilerine daha iyi bir gelecek kurmak üzere ülkelerine doktor, mühendis ve öğretmenler olarak geri döndü." değerlendirmesinde bulundu.





Politikacıların, aktivistlerin ve kalkınma uzmanlarının, kuşakları, dünyanın son derece zengin ve dinamik bir parçası olan Afrika'nın her şeyi nasıl değiştirebileceğini anlamaya çalıştıklarını belirten Emine Erdoğan, son yıllarda kıta ile ilişkilerini güçlendiren Türkiye'nin cevabı bulduğunu ve bunun kadınların güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Emine Erdoğan şöyle devam etti:

"Afrika'daki sorunların çözümündeki anahtar budur. Çünkü Afrikalı kadınlar oradaki açlık, yoksulluk ve çatışmalardan orantısız şekilde etkilenmektedir. Kadınların yaklaşık yüzde 80'i kırsal bölgelerde yaşamaktadır. Söz konusu bölgelerde çocuk evlilikleri şehirlere göre iki kat daha yaygındır ve sağlık, eğitim ve diğer kamu hizmetlerine erişim eksikliğinden muzdariptir."

Kıtadaki kadınların yarısının okuma yazma bilmediğinin altını çizen Emine Erdoğan, dünyada doğum sırasında önlenebilir nedenlerle gerçekleşen ölümlerin yüzde 62'sinin Afrikalı kadınlardan oluştuğuna işaret etti.

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'e göre her 3 Afrikalı kadından birinin aile içi veya cinsel şiddete maruz kaldığını ifade etti. Kıta genelinde yaklaşık 130 milyon Afrikalı genç kız ve kadının sünnet edildiğini de belirten Emine Erdoğan, bunun tıbbi ve dini bir meşruiyeti olmadığına vurgu yaptı.

Emine Erdoğan, Türkiye'nin Afrikalı kadınlara temel hizmet sağlamak üzere yardım projeleri üstlendiğinden de bahsederek, "Ülkem, Nijer'de anne ve çocuk sağlığı merkezinin yanı sıra Kamerun'da kadınlar için inşa edilen bir dizi sığınakları ve Madagaskar'da bir mesleki eğitim merkezini desteklemektedir." ifadesini kullandı.

TİKA'nın Afrika'daki dezavantajlı gruplar için tıbbi hizmet sağlamaya yönelik planlarının olduğunu belirten Emine Erdoğan, kurumun sadece geçen yıl kıta genelinde 30 bin sağlık kontrolünü ve 3 binin üzerinde cerrahi ameliyatı denetlediğini belirtti.

Emine Erdoğan, Afrikalı kadınlar için ekonomik fırsatlar yaratmanın kesinlikle hayati olduğuna da değinerek, bu bağlamda 2015'te Etiyopya'ya ziyareti sırasında karşılaştığı, ailelerine destek amacıyla takı yapan bir grup kadından bahsetti.

Söz konusu kadınların tasarımlarının çok düşük fiyata Batı ülkelerine satıldığını ve kendilerine günlük yaklaşık 1 dolar ödendiğinin altını çizen Emine Erdoğan, bu yanlışı düzeltmek için Afrikalı kadınların adil fiyata ürünlerini satabileceği bir platform yaratmaya karar verdiklerini belirtti.

Böylelikle 25 Mayıs 2016'da Afrika Günü'nde "Afrika el sanatları pazarı ve kültür evi"nin kapılarını açtığını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, kadınların güçlendirilmesine yönelik verdiği özel önemle de ilişkili olan Afrika'da gelişim çabaları, Afrikalı sorunlara Afrikalı çözümlerin ilham vermesi arayışıdır. Afrika atasözünde dendiği gibi, 'Aslan nasıl yazacağını öğrenene kadar, tüm hikayeler avcıyı yüceltecektir."