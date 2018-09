“Erdoğan İdlib’de on binlerce kişiyi kurtardı”

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) ziyareti sırasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Turkish Heritage Organization (THO) ve SABAH Yazarlar Kulübü işbirliğiyle New York 'ta panel düzenlendi. SABAH yazarları siyasilerden iş dünyasına, düşünce kuruluşlarından STK temsilcilerine kadar bir çok kesime Türkiye'nin gündemini değerlendirdi. Moderatörlüğünü Daily Sabah yazarı ve SETA Washington DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat'ın yaptığı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Daily Sabah yazarı Saadet Oruç , SABAH yazarı ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Burhanettin Duran, SABAH yazarı Hasan Basri Yalçın ve Takvim yazarı İsmail Çağlar'ın konuşmacı olduğu panelde, Türkiye'nin günümüzdeki dış politikaları, iç siyaset ve ekonomi konuları masaya yatırıldı. Uluslararası haber ajansları ve New York'un önde gelen uzmanlarının da izleyici olarak katıldığı panelde, ABD'nin Suriye'de Türkiye'ye karşı uyguladığı ikircikli tavır ve terör örgütü YPG'ye verdiği destek konuşmacılar tarafından eleştirildi.Panelde Türkiye'nin insani yardım aktiviteleri konusunda bir konuşma yapan Saadet Oruç, Türkiye'nin tüm dünyadaki mazlumlara sahip çıktığını söyledi. Oruç, Başkan Erdoğan'ın, Tahran zirvesindeki çağrılarına gelen olumsuz tepkilere rağmen İdlib 'deki insani krizi önlemek konusundaki çabalarından vazgeçmediğini söyledi ve ekledi: "Erdoğan'ın başarılı diplomatik girişimi sayesinde Soçi'de Rusya Başkanı Putin ile on binlerce sivilin hayatını kurtaran bir anlaşma yapıldı. Siviller Halep ve Şam'dan güvenli bölgelere getirilerek Esad rejiminin katliamlarından kurtarıldı." Bir soru üzerine Türkiye'nin NATO 'daki rolü ve konumu hakkında ABD'de oluşan şüphelere değinen Prof. Duran da dünyada yeni bir uluslararası ilişkiler sistemi olduğunu ve tüm güçlerin bununla bağlantılı olarak dış ilişkilerinde dengelemeler yaptığını söyledi. NATO müttefiki ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye destek vererek güven krizi yarattığını hatırlatan Duran, "S-400'ler gibi konular Türkiye ile ABD arasında. NATO ile ilişkili değil, fakat Türkiye ve ABD bu durumla ilgili orta yol bulabilir" dedi. Hasan Basri Yalçın ise, Türkiye'nin hiçbir zaman NATO'yu terk etmeyi planlamadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Bu tür uluslararası kurumları ABD kurdu. Fakat aniden bunları desteklemekten vazgeçti. Burada konuşulması gereken ABD'nin bu kuruluşlara neden destek vermekten vazgeçtiğidir."