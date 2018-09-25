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Eski rektöre /'den 9 yıl hapsi cezası

Eski Rektörü , yargılandığı / davasında 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 18:03 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 19:02
Eski rektöre FETÖ/PYD'den 9 yıl hapsi cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Laçiner ile avukatı ve yakınları katıldı. Laçiner, savunmasında, masum olduğunu ileri sürerek, üzerine atılı örgüt üyeliği suçunu kabul etmediğini ve ülke için yanlış bir şey yapmadığını iddia etti.

ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığını öne süren Laçiner, beraatini istedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini ve tahliyesini talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'i 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum etti.

Çanakkale'de başlatılan FETÖ/ soruşturması kapsamında, 20 Temmuz 2016'da gözaltına alınan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, sevk edildiği mahkemece 23 Temmuz'da tutuklanmıştı.

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Eski rektöre FETÖ/PYD'den 9 yıl hapsi cezası
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