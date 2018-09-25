Eski rektöre FETÖ/PYD'den 9 yıl hapsi cezası

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Laçiner ile avukatı ve yakınları katıldı. Laçiner, savunmasında, masum olduğunu ileri sürerek, üzerine atılı örgüt üyeliği suçunu kabul etmediğini ve ülke için yanlış bir şey yapmadığını iddia etti.

FETÖ ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığını öne süren Laçiner, beraatini istedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini ve tahliyesini talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sedat Laçiner'i 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum etti.

Çanakkale'de başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 20 Temmuz 2016'da gözaltına alınan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, sevk edildiği mahkemece 23 Temmuz'da tutuklanmıştı.