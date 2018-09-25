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yeni ihtisas mahkemelerini belirledi

Hakimler ve Savcılar Kurulu () 1. Dairesi, ağır ceza mahkemelerinin iş yükü yoğunluğu nedeniyle üç ağır ceza mahkemesini daha ihtisas mahkemesi olarak belirledi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 01:32 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 01:33
HSK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi

1. Dairesinin 'de yayımlanan kararında, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bazı suçlara bakmak üzere belirlenen ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin tespitine yönelik ilgili mahallerden gelen taleplerin değerlendirildiği ifade edildi.

Kararda, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlarda ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin HSK 1. Dairesinin daha önceki kararlarına atıfta bulunularak, 5237 sayılı 'nun İkinci Kitap 4, 5, 6 ve 7'nci bölümlerinde tanımlanan suçlar (318, 319, 323 324, 325 ve 332'nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara ilgili ihtisas kararlarında belirtilen mahkemelerin bakmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Bu mahkemelerin iş yoğunluğu, görülen davaların nitelikleri ve kapsamı ile bu suçlara bakmak üzere ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin talebin dikkate alındığı kaydedilen kararda, Ankara 32, İzmir 19 ve 3. Ağır Ceza Mahkemelerinin daha önce tespit edilen ihtisas mahkemelerine ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmesine karar verildiği duyuruldu.

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HSK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
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