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'te 'nün hücre evine yönelik operasyon

'ün Safranbolu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda örgütün sözde mütevelli heyeti üyesi bir kişi yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 14:20 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 14:21
Karabük'te FETÖ'nün hücre evine yönelik operasyon

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından /'nin 100 Yıl Mahallesi'nde bulunan "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda evde bulunan Canip B. (44), gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda, cep telefonu, taşınabilir Wi-Fi cihazı, şüphelinin adına düzenlenmiş 2 pasaport, tablet, bir miktar para, dijital fotoğraf makinesi ve içinde yaşam malzemelerinin bulunduğu valiz ele geçirildi.

Ağır Ceza Mahkemecesi'nce hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arama kararı olduğu anlaşılan şüphelinin, ByLock kullanıcısı ve örgütün sözde Zonguldak mütevelli heyetinde bulunduğu, bir dönem örgüte ait okullarda müdürlük yaptığı belirtildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Karabük'te FETÖ'nün hücre evine yönelik operasyon
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