Mavi listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de 15 Ağustos'ta düzenlenen hava harekâtında etkisiz hale getirilen PKK
'lılardan birinin, İçişleri Bakanlığı'nın mavi listesinde aranan bölge sorumlularından "Dicle Zafer" kod adlı Raife Elmas olduğu tespit edildi. Bu arada iç güvenlik operasyonlarında son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin 20'si ölü, 9'u sağ ele geçirildi, 4 terörist de teslim oldu. Siirt'in Baykan ilçesinde sürdürülen operasyonda ise dün PKK'lı 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.