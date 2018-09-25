MHP af teklifini Meclis’e sundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP
), uzun bir süredir gündeme getirdiği af teklifini dün Meclis Başkanlığı'na sundu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız
, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Yıldız, 7 maddeden oluşan teklifin 19 Mayıs 2018 tarihinden önceki suçların cezalarında soruşturma ve kovuşturma evresi dahil 5 yıllık indirim öngördüğünü açıkladı. 162 BİN KİŞİ FAYDALANACAK
Feti Yıldız, teklifteki indirimden devlete karşı işlenen suçların kapsam dışı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Türkiye'de şu anda tutuklu ve hükümlü sayısı 253 bin civarında. Terör suçlarından 25 bin 63 hükümlü, 20 bin 643 terör suçlusu var. Adam öldürme suçlarından 22 bin 610 hükümlü, 5 bin 664 tutuklu var. Cinsel saldırı
suçundan 13 bin civarında suçlu vardır. Devlet güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, soykırım ve insanlığa karşı suçlar, kasten adam öldürme kapsam dışıdır. Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsam dışında. İşkence, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsam dışı. Kanunun amacı belli, biz devlete karşı işlenen suçları kapsam dışında tuttuk. Kanun kapsamı dışında olanlar çıktığı zaman bu düzenlemeden faydalanacak olanlar belli. Ceza indirimini kapsayan 162 bin kişi adi suçlardan tutuklu ve hükümlü olanlardır" dedi. ŞARTLI CEZA İNDİRİMİ
Hazırlanan kanun teklifini "Rahşan affı"na benzetenlerin olduğunun anımsatılması üzerine Yıldız, "Bu teklifimiz yasalaşırsa, bunun genişlemesi söz konusu olmaz. Bizim teklifimize "Devlet indirimi" diyebilirsiniz. Bu kanun teklifi ceza indirimidir. TBMM'nin, Anayasa'nın 87. maddesinde düzenlenen genel af
, özel af yetkisi vardır. Genel ve özel afta aranacak nitelikli çoğunluk 5'te 3'tür. Bizim teklifimiz genel af da değildir, özel af da değildir. Şartlı ceza indirimidir" diye konuştu. BİR DEFAYA MAHSUS
Teklifte istisna olarak sıralanan suçların dışındaki suçlarla ilgili olarak hükümlülerin tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden bir defaya mahsus 5 yıl indirim yapılacak. Ceza kalmazsa hükümlü salıverilecek.
Hükümlünün birden fazla cezası varsa indirim çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere düşülecek.
Salıverilen hükümlülerin, tahliye tarihine kadar hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemeleri ve bu hapis cezasının kesinleşmesi halinde, yapılan indirim geri alınarak cezaların infazına başlanacak. AF KAPSAMINDA OLMAYAN SUÇLAR
MHP'nİn, bazı suçlarda ceza indirimi öngören kanun teklifinde, teklifin kapsamında bulunmayan suçlar da ayrıntılı olarak belirtildi. Kapsam dışı kalan suçlar şöyle:
Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
Milli savunmaya karşı suçlar
Devlet sırlarına karşı su��lar ve casusluk suçları
Soykırım ve insanlığa karşı suçlar
3713 saylı Terörle Mücadele Kanunu'ndaki suçlar
5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar
Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar
Vücut dokunulmazlığına karşı suçlardan olan insan üzerinde deney suçu ile organ veya doku ticareti suçu
6831 sayılı Orman Kanunu'ndaki suçlar
Kasten, tasarlayarak adam öldürmek
İşkence ve eziyet suçları