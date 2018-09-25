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Sedanur'un ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gözaltı

'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 'in ölümüne ilişkin, 'da bir televizyon programına katılan ve çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtilen H.U. gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 17:49 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 17:59
Sedanur'un ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gözaltı

Alınan bilgiye göre, Güzel'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

H. U. GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'a gelerek bir televizyon programına katılan ve Güzel'in ölümüne ilişkin çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtilen H.U'yu gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 'a gönderildi.

OLAY

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan 'den bir daha haber alınamamıştı.

JAK timleri, AFAD ekipleri, UMKE görevlileri ve iz takip köpeği "Atak"ın yanı sıra köylülerin de katıldığı bir hafta süren arama çalışmalarının ardından Güzel'in cansız bedeni, köyün bir kilometre yakınında taşların altına gizlenmiş vaziyette bulunmuştu.

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Olaya ilişkin daha önce gözaltına alınan E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Sedanur'un ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gözaltı
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