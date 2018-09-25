Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi mesajlar

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri, 140'tan fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ediyor.

Konuşmadan satır başları

Tüm dünya halkları için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

BM REFORMA GİTMELİ

BM 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden dünyanın diğer coğrafyalarına gölerini kapatan bir yapıya dönüşmüştür.

Tüm dünya arkasını dönse bile biz mazlum Filistinlilerin hakkına sahip çıkacağız

Bu büyük çatı altında yürütülen çalışmalarda tatminsizlik hali mevcut.

Her fırsatta BM'nin yapısında ve işleyişinde kapsamlı bir değişikliğe gidilmesini ifade ediyoruz.

BM reformunun sadece bütçeyle sınırlı tutulması gerçek sorunların çözümüne katkı sunmayacaktır.

Farklı coğrafyalarda 258 bin kişi daha insani şartlarda yaşamak için yollara dökülüyorsa burada bir sorun var demektir.

BM'yi zulmün değil adaletin yerine getirildiği bir yer haline getirmek istiyorsak üzerimize düşeni layıkıyla yapmamız gerekir.

Gelin bu dünyada her şeyin yerli yerine konulmasını sağlamak için BM'yi insanlığın adalet beklentisinin sözcüsü ve uygulayıcısı haline getirelim.

MÜLTECİ SORUNU

Avrupa başta olmak üzere dünyanın büyük bir mülteci akınına uğramasının önüne geçen Türkiye'ye daha fazla destek verilmesini bekliyoruz.

Kamplarda kalan sığınmacıların ihtiyaçlarının tamamını karşılıyoruz.

Ekonomik büyüklük bakımından dünyada 17. sırada olmamıza rağmen insani yardımlarda dünyanın önde gelen ülkelerden biriyiz.

Suriye'deki gelişmeler karşısında aktif bir tutum içindeyiz.

İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik kanlı saldırıların önüne geçtik.

FETÖ BAŞI ABD'DE YAŞIYOR

Teröristleri silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir.

Terör örgütlerinin hepsi tüm güçlerini silahlarından almıyor. Bazıları daha karmaşık bir yapıda. FETÖ böyle bir örgüt. Bunun başı şu anda ABD'de 400 dönümlük bir arazide yaşamakta.

ABD devlet bütçesinden 763 milyon dolar alıyorlar.

Terör örgütleri konusundaki dayanışmayı FETÖ konusunda da sergilemeliyiz.

Bugün bazı ülkeler ısrarla kaos çıkarmaya çalışıyor.

BM içinde bir yapı kurulması gerekiyor.çinde BM Gençlik Merkezi kurulmalı.