Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanarak haberleştikleri iddiasıyla 5'i muvazzaf asker, görevinden ihraç edilen 4 jandarma uzman çavuş ve 1 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak'ın yanı sıra Kocaeli ve Bolu'da düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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