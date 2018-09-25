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'ta operasyonu: 9 gözaltı

merkezli 3 ilde düzenlenen /PDY operasyonunda, 9 asker gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 10:31
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanarak haberleştikleri iddiasıyla 5'i muvazzaf asker, görevinden ihraç edilen 4 jandarma uzman çavuş ve 1 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak'ın yanı sıra Kocaeli ve Bolu'da düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
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