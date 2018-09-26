FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında karar

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanıkların son sözlerinin ardından heyetin oy birliğiyle aldığı kararı açıklayan mahkeme heyeti Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanıklardan, Berkan Doğan Üneş, Emin Veli İnan, İsmail Mıngır, İsmail Savcı, Muhammet Tekinşen, Numan Biber, Orhan Çelik, Ramazan Aktaş, Rıdvan Akay, Selma Yılmaz Çitli, Tuncay Zengin, Turgay Tonga, Uğur Tural ve Yunus Emre Taşova'nın silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Mahkeme, sanıklar Beytullah Abakam, Cemal Yurtseven, Feyyaz Erkam Saraç, Gani Çetintaş, Gültekin Özdemir, Ramazan Avcı, Regaip Ciba, Selma Uyar, Sezer Çitli, Süleyman Ülker, Uğur Gültekin ve Yakup Öz'ün ise aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Heyet, firari sanık Abdullah Ünal ile dijital materyallerine ilişkin incelemeleri bitmeyen sanıklar Emrah Gül, Fatih Bağlan, Muhammet Vuran ve Serdar Çamiçi hakkındaki kamu davalarının ayrılmasına karar verdi.

İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi"nde adı geçen 31 askeri yargı mensubu hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, FETÖ mensubu darbecilerce hazırlanan "Sıkıyönetim Gizli Mesaj Formları" ve "Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesi" kapsamında yer alan şüpheliler ile darbe girişiminde bulunan askeri kanat arasındaki fikir ve eylem birliği bulunduğu vurgulanmıştı.

İddianamede ayrıca, FETÖ'nün en fazla önem verdiği meslek grubunun askeri hakimler olduğu, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının tüm kararlarında etkili olan, hukuki mütalaalarda bulunan, TSK personelinin meslekten çıkarılması, atama, terfi, yurt dışı görevlendirme, soruşturma emirlerinin verilmesi, savcılık ve mahkeme kararlarına itiraz ve mahkemenin hükmüne karşı temyiz ve benzeri birçok önemli hususta etkili olan örgüt mensubu askeri hakim ve savcıların, komutanların çevresini örümcek ağı gibi sardığı ifade edilmişti.