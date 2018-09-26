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ABD Patriotları 'dan çekiyor!

, ABD'nin 'daki üç ülkeden Patriot füze savunma sistemlerini önümüzdeki ay çekeceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 26.9.2018 13:19 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 13:27
ABD Patriotları Ortadoğu'dan çekiyor!

Amerikan (WSJ) gazetesi, ABD'nin 'dan yavaş yavaş çekilmesini gösteren önemli son dakika gelişmesini dünyaya duyurdu.

Haberini üst düzey askeri yetkililere dayandıran WSJ, ABD 'nın (Pentagon) üç ülkedeki dört Patriot füze savunma sistemini önümüzdeki ay çekeceğini vurguladı.

Gazete, bu ülkelerin Ürdün, Kuveyt (Burada iki sistem bulunuyor) ve Bahreyn olduğunu belirterek ABD'nin Ortadoğu ve Afganistan'dan yavaş yavaş çekilmeye çalıştığını bildirdi.

Üst düzey askeri yetkililer, artık Çin ve Rusya'yla olan gerginliklere odaklanmaya çalıştıklarını söyledi.

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ABD Patriotları Ortadoğu'dan çekiyor!
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