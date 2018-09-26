ABD Patriotları Ortadoğu'dan çekiyor!

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin Ortadoğu'dan yavaş yavaş çekilmesini gösteren önemli son dakika gelişmesini dünyaya duyurdu.

Haberini üst düzey askeri yetkililere dayandıran WSJ, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) üç ülkedeki dört Patriot füze savunma sistemini önümüzdeki ay çekeceğini vurguladı.

Gazete, bu ülkelerin Ürdün, Kuveyt (Burada iki sistem bulunuyor) ve Bahreyn olduğunu belirterek ABD'nin Ortadoğu ve Afganistan'dan yavaş yavaş çekilmeye çalıştığını bildirdi.



Üst düzey askeri yetkililer, artık Çin ve Rusya'yla olan gerginliklere odaklanmaya çalıştıklarını söyledi.