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’de ilk resmi Türk okulu açıldı

’de temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ’de devlet destekleriyle yapılan Maarif Okulunun açılışına katıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 23:09 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 23:21
ABD’de ilk resmi Türk okulu açıldı
Maarif Vakfı tarafından düzenlenen törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Kadın Kolları Amerika Başkanı Mine Anlar ve davetliler katıldı. Açılış programı okul öğrencilerinin gösterileriyle başladı. Gösterilerin ardından Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı açılış konuşmasını yaptı. Yavuz Orta konuşmasında, ABD'de 'nin destekleriyle yapılan ilk Türk okulu olduğunu söyleyerek eğitim olarak hem Türk çocuklarına hem de ABD'de yaşayan diğer öğrencilere eğitim verileceğini söyledi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise konuşmasında, okulunun çok önemli olduğunu belirterek "Vatandaşlarımıza çocuklarını terör örgütü okullarına değil bu okula kayıt ettirmelerini rica ediyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından okulun resmi açılışına geçildi. Temsili kurdele kesimi davetliler ve öğrencilerle birlikte yapıldı. Törenin sonunda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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ABD’de ilk resmi Türk okulu açıldı
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