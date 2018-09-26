Berberoğlu devlet sırrını ifşa etti

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu
hakkında, MİT TIR'ları görüntülerinin yayımlanmasıyla ilgili davada verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasının onanması ve tahliye kararının gerekçesini açıkladı. Dava ve haber konusu faaliyetin devlet sırrı mahiyetinde oluğu belirtilen kararda, bu bilgilerin açıklanmasının doğrudan milli savunmayı ve ülkenin siyasal menfaatlerini hedef aldığından kuşku duyulmaması gerektiği ifade edildi. Kararda özellikle, 'devletin milli güvenliği ve siyasal yararları bakımından devlet sırrı mahiyetindeki bilgi ve görüntüleri dönemin Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni olan ve haberi yapan Can Dündar
'a verdiği, sanık Enis Berberoğlu'nun bilgi birikimi ve mesleki tecrübesine göre eylemin sonuçlarını bilebilecek durumda olduğu' vurgulandı. MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞECEK
Karar, iki üyenin muhalefetine karşı 3 üyenin onayı ile alındı. Üyelerden biri karşı oy yazısında Berberoğlu'nun eyleminin "casusluk" suçunu oluşturduğunu belirterek, tutukluluk kararının devamı yönünde görüş bildirdi. Kararın bir örneği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Berberoğlu'nun mahkumiyetinin kesinleştiğine dair karar Genel Kurul'da okunursa Berberoğlu'nun milletvekilliği düşecek ve Berberoğlu yeniden cezaevine girecek. ANKARA