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Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla görüşecek

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere 'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt , Rusya Dışişleri Bakanı Sergey ve Bakanı Cevad Zarif ile bir araya gelecek

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 18:15 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 18:17
Çavuşoğlu Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla görüşecek

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, görüşmenin, saatiyle 01.30'da başlaması bekleniyor. , geçen hafta Surinam'da yaptığı açıklamada, 'ta bugün gerçekleşecek görüşmeye ilişkin bilgi vermişti.

'nin ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çarşamba gününden bu yana 'da bu teknik çalışmalar yürütüldü ve bugünkü toplantılardan sonra bir mutabakata vardık. Bundan sonra yapılması gereken, bu mutabakat zaptı çerçevesinde diğer adımların atılması ve ateşkesin tamamen tesis edilmesi ve siyasi çözüme odaklanılmasıdır. Bu konuda (Rusya Dışişleri Bakanı) ve Bakanı Zarif ile New York'ta üçlü bir şekilde bir araya geleceğiz. Anayasa komisyonunun oluşturulması ve siyasi çözüm konusunda sadece 3 ülke olarak değil, herkesin desteği şarttır. Bir taraftan terörün her türlüsüyle mücadele ederken diğer taraftan Suriye'de kalıcı bir barış ve siyasi çözüm için çabalarımızı birlikte sürdürmemiz gerekiyor."

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Çavuşoğlu Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla görüşecek
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