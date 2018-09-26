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CHP’de istifa zamanı

EVRİN GÜVENDİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018
CHP’de istifa zamanı
için adaylık takvimini netleştiren CHP, adaylık kriterlerini ise bugün yapılacak olağanüstü MYK toplantısında kesinleştirecek. Yapılan anketler ve aday çalışmalarıyla ilgili sunumların yapılacağı toplantıda, partinin "yerel seçim strateji belgesi" üzerinde de çalışılacak. Adaylık hesabı yapan vekiller hakkında da karar verilecek. Parti yönetimi milletvekillerinin belediye başkan adaylığına sıcak bakmazken başta Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın olmak üzere sadece birkaç isim için onay çıkabileceği kulislerde dile getiriliyor. , , başta olmak üzere çok sayıda milletvekili belediye başkan adaylığı hesabı yapıyor. CHP'de aday adaylığı süreci 1 Ekim'den itibaren başlayacak. Belediye başkan adaylığını düşünenler ise 1 Ekim 19 Ekim tarihleri arasında aday adaylığı başvurusu yapacak. Aday olan il, ilçe başkanları ile parti yöneticileri 1-12 Ekim tarihleri arasında istifa edecek.
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CHP’de istifa zamanı
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