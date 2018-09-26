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DHKP-C’nin yeni hedefi Savcı !

TSK’daki kripto ’cülere yönelik Ankesörlü telefon soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı , DHKP-C terör örgütünün yeni hedefi oldu. Terör Örgütü’nün Can Tuncay hakkında bilgi topladığı istihbaratı alındı. Bu istihbarat üzerine emniyet birimleri teyakkuza geçerken Savcı Tuncay hakkındaki koruma tedbirleri de arttırıldı.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 09:57
DHKP-C’nin yeni hedefi Savcı Can Tuncay!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ile etkin mücadele eden isimlerden bir tanesi olan Cumhuriyet Savcısı , DHKP-C terör örgütünün yeni hedefi oldu. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından olan Tuncay'ın, DHKP-C ile ilgili bir soruşturma yürütmesi üzerine, örgütle bağlantılı Halkın Hukuk Bürosu avukatları tarafından Tuncay hakkında bilgi toplama çalışması yapıldığı ortaya çıktı.

BASIN YOLUYLA TEHDİT EDİLDİ

İstanbul Valiliği'nce Emniyet birimleri bir yazıyla uyarıldı. Yazıda Halkın Hukuk Bürosu avukatları tarafından istihbarı çalışma yapıldığı, ilerleyen süreçte saldırı gerçekleştirilebileceği şeklinde istihbarat alındığı kaydedildi. Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda örgüte müzahir 'Halkınsesitv16blogspot' isimli internet sitesinde Savcı Can Tuncay'a yönelik hakaret ve tehdit içeren yazılar yazıldığı belirlendi.

KORUMA TEDBİRLERİ ÜST SEVİYEDE

Örgüte ait yayın organı 'Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş' isimli derginin geçtiğimiz Eylül ayındaki içeriğinde de savcı Can Tuncay'ın hedef gösterildiği tespit edildi. Yayınlanan haberde, Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın DHKP-C üzerine ihtisas yaptığı, araştırmalar yaparak doktora tezi hazırladığı, DHKP-C ile ilgili ne kadar kitap, dergi ve yayın varsa hepsini okuduğu şeklinde bölümler olduğu görüldü. Dergideki haberde, Can Tuncay'ın DHKP-C ile bilerek uğraşıp asılsız yalan ifadeler ile örgüte müzahir kişileri tutuklattığı ileri sürüldü. DHKP-C'nin yayın organı olan dergide, Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'a karşı örgüte müzahir kişileri açık bir şekilde kinlendirip terör örgütünün öncelikli açık hedefi haline getirildiği tespit edildi.

Can Tuncay'ın DHKP-C'nin hedefinde olduğu belirlenince hakkındaki koruma tedbirlerinin arttırılmasına karar verildi. Emniyet birimleri teyakkuza geçti.

Bilindiği gibi DHKP-C terör örgütü soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı 31 Mart 2015 günü İstanbul Adliyesi'ndeki odasında şehid etmişti. Avukat kılığındaki iki terörist savcı Kiraz'ı saatlerce alıkoymuş, örgüt propagandası yaptıktan sonra savcıyı vahşice öldürmüştü.

DHKP-C ile irtibatlı avukatlara yönelik operasyonda son dakika!

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