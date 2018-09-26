FETÖ’ye ‘mahrem’ darbesi: Çoğu asker 72 şüpheliye gözaltı

Malatya
merkezli 5 ilde, FETÖ
/ PDY
'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda tamamı asker Bitlis merkezli 8 ilde 10, Kayseri'de 5, Van merkezli 15 ilde 17, Kahramanmaraş'ta 10, Adana'da 12, Zonguldak'ta 9, Eskişehir'de 1 şüpheli gözaltına alındı. Karabük'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Canip B. (44), yurtdışına kaçmaya çalışırken örgütün 'gaybubet' evinde yakalandı.