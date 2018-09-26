Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ’ye ‘mahrem’ darbesi: Çoğu asker 72 şüpheliye gözaltı

’ye ‘mahrem’ darbesi: Çoğu asker 72 şüpheliye gözaltı

Giriş Tarihi: 26.9.2018
FETÖ’ye ‘mahrem’ darbesi: Çoğu asker 72 şüpheliye gözaltı
Malatya merkezli 5 ilde, / 'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda tamamı asker Bitlis merkezli 8 ilde 10, Kayseri'de 5, Van merkezli 15 ilde 17, Kahramanmaraş'ta 10, Adana'da 12, Zonguldak'ta 9, Eskişehir'de 1 şüpheli gözaltına alındı. Karabük'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Canip B. (44), yurtdışına kaçmaya çalışırken örgütün 'gaybubet' evinde yakalandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’ye ‘mahrem’ darbesi: Çoğu asker 72 şüpheliye gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN