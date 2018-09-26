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'da operasyonu: 8 gözaltı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda, () mensubu 7 kişi ile 1 emekli şoför gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 20:30 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 20:41
Hatay'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün "mahrem yapılanması" içerisinde yer alan, nin içine sızmış örgüt mensuplarının tespit edilebilmesi için aralarında 5 astsubay, 3 uzman çavuş ve bir de emekli şoför olmak üzere 9 örgüt mensubunun yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şahısların adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şahıslardan 8'i gözaltına alındı. Şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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Hatay'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
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