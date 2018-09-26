‘İlişkilerimizi yeniden canlandırma kararı verdik’

Belçika Başbakanı Charles Michel, Başkan Erdoğan ile BM
73. Genel Kurulu çerçevesinde yaptığı görüşmeyi 'açık ve samimi' olarak niteleyerek "Türkiye
ile nispeten yavaşlamış olan ilişkilerimizi yeniden canlandırmaya karar verdik" dedi.
Belçika'nın Le Soir gazetesi, Michel ile yaptığı röportajı "New York
'ta Erdoğan ve Michel'in uzun görüşmesi" başlığıyla manşetten verdi. Haberde, Ankara ve Brüksel ilişkilerinin yeniden canlandırılması konusunda mutabık kalındığı vurgulandı. Michel, "Farklı konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin Suriye'deki jeopolitik rolü, terörle mücadele, göç, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB), ABD ve Rusya ile ilişkileri gündeme geldi" ifadelerini kullandı. Michel, terörle mücadelede işbirliğine devam etme konusunda görüş birliğinde olduklarına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye ile nispeten yavaşlamış olan ilişkilerimizi yeniden canlandırmaya karar verdik. Yakın zamanda güvenlik birimlerimiz arasında görüşmeler düzenlenmesini planlıyoruz."
Michel, Başkan Erdoğan ile AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda da etraflı bir görüşme yaptıklarını sözlerine ekledi.